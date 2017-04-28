Banka Müdürünü Silahlı Tehdit Ederek Hesabına 3 Milyon Lira Havale Ettirdi

Maltepe'de bir banka şubesinden kadın banka müdürünü silahla tehdit ederek hesabına 3 milyon lira havale yaptırıp banka güvenlik görevlisinin silahını aldığı öne sürülen iş adamı Ramazan Kenan A. gözaltına alındı.



Olay Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesinde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, bankanın müşterisi olan iş adamı Ramazan Kenan A. bankaya geldi. Kadın banka müdürünün odasına geçen Ramazan Kenan A. banka müdürüyle bir süre konuştu. Daha sonra banka müdürünün kafasına silah dayayarak bankanın hesabından kendi hesabına 3 milyon lira para transferi yaptırdı. Bunun üzerine bankanın güvenlik görevlisi müdürün kafasına silah dayandığını görerek odasına girdi. Ramazan Kenan A., güvenlik görevlisinin silahını da alarak odada bir koltuğa oturttu. Bu sırada hesabına gelen paranın 1 milyon 330 bin lirasını 12 kişiye havale etti. Kadın banka müdürü panik fırsat bulup gizli panik düğmesine basarak polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik görevlisinin tabancasını da alarak bankadan ayrılan Ramazan Kenan A.'yı Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri banka çıkışında yakalayarak gözaltına aldı.







RUHSATSIZ SİLAH VE UYUŞTURUCUDAN KAYDI VAR, BORCU OLDUĞU İÇİN YAPMIŞ



Sorgulanmak üzere Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Ramazan Kenan A.'nın burada yapılan sorgulamasında ruhsatsız silah taşımak ve uyuşturucudan kaydının olduğu belirlendi. Ramazan Kenan A.'nın emniyetteki ifadesinde yüksek miktarda borcu oldu için yaptığını söylediği öğrenildi.







YAĞMA, RUHSATSIZ SİLAH



Şüpheli Ramazan Kenan A. hakkında 'Yağma', 'Ruhsatsız silah taşımak' ve 'Silahla tehdit' suçlarından işlem başlatılarak Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.







GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Ramazan Kenan A.'nın bankaya gelmesi bankanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde bankada bir süre oturduğu ve daha sonra kadın banka müdürünün odasına geçtiği görüldü. Görüntülerde güvenlik görevlisinin müdür odasına girdiği, daha sonra bankadan kadın müdür, Ramazan Kenan A. ve güvenlik görevlisinin birlikte hiçbir şey olmamış gibi dışarıya çıkmaları görüntülere yansıdı.



- İstanbul