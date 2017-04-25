Banka Kârlarında Yüzde 49 Artış Beklentisi
Bankalar Ocak-Mart dönemi bilançolarını bugün Akbank ile açıklamaya başlayacak.
Bankalar Ocak-Mart dönemi bilançolarını bugün Akbank ile açıklamaya başlayacak. 6 büyük bankaların toplam net karlarının geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 49 artacağı öngörülüyor.
Kaynak: Dunya.com
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