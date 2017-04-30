Banka Hesaplarının Online Yönetilmesinde Yaşanan Problemler

İnnova Fintek Çözümleri Proje Yöneticisi Özge Yıldırım Baykal, banka hesaplarının online yönetilmesi konusunda yaşanan problemler hakkında bilgi verdi.



Online yönetilen banka hesaplarında yaşanan sorunlara değinen İnnova Fintek Çözümleri Proje Yöneticisi Özge Yıldırım Baykal, "Şirketlerde finans departmanlarının en büyük operasyonelliklerinden biri, çeşitli banka hesaplarına gelen para transferlerinin takibidir. Bu departman çalışanlarına özel ihtiyaçların bulunmadığı, internet bankacılığı hizmetlerinin birden fazla banka için kullanmak yüksek maliyet oluşturmakta. Çeşitli banka hesaplarının düzenli olarak kontrol ederek gelen para transferlerini şirket içi sistemlere aktarma süreci de başka bir maliyet oluşturmaktadır." dedi.