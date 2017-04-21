Banka Görevlisiyim" Diyerek 3 Bin 500 Lira Dolandırdılar

Adana'da telefonla arayıp kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıkları kişinin 3 bin 500 lira parasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda Fettah Şimşek'in telefonu çaldı. Şimşek, cevap verdiğinde telefondaki şahıs bankadan aradığını, hesabına para iadesi yapacaklarını söyleyip şifresini istedi.



Şimşek'in şifresini alan şahıs hesaptan 3 bin 500 lirayı başka bir hesaba aktardı. Fettah Şimşek hesabını kontrol ettiğinde para iadesi yapılmadığını, aksine hesabından 3 bin 500 lira para çekildiğini fark edince polise başvurdu.



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri başvuru üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı.



Yapılan çalışmada paranın Orhan B. ve Enver C.'nin hesabına yattığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar dolandırıcılık olayını Ufukcan S. (33), Muhammet H. (33) ve Cihan A.'nın (32) yaptığını ileri sürdü. Polis olayla ilgili bu 3 kişiyi de gözaltına aldı.



Zanlılar emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si ev hapsi cezası aldı, 1'i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA