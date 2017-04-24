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Banka Bilançoları Gelmeye Başlıyor
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Banka Bilançoları Gelmeye Başlıyor

Bu hafta aralarında Akbank, Garanti ve Yapı Kredi'nin de olduğu 11 şirketin ilk çeyrek bilançolarını açıklaması bekleniyor.

Banka Bilançoları Gelmeye Başlıyor

Bu hafta aralarında Akbank, Garanti ve Yapı Kredi'nin de olduğu 11 şirketin ilk çeyrek bilançolarını açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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