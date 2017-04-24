Banka Bilançoları Gelmeye Başlıyor
Bu hafta aralarında Akbank, Garanti ve Yapı Kredi'nin de olduğu 11 şirketin ilk çeyrek bilançolarını açıklaması bekleniyor.
Bu hafta aralarında Akbank, Garanti ve Yapı Kredi'nin de olduğu 11 şirketin ilk çeyrek bilançolarını açıklaması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com
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