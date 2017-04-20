Banka Atm'sinde Düzenek İddiası Polisi Alarma Geçirdi

Bursa'da bir bankaya ait ATM cihazında düzenek olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi.



Olay, merkez Osmangazi İlçesi Bursa Devlet Hastanesi karşısında bulunan bir kamu bankasına ait ATM cihazında meydana geldi. Para çekmeye giden bir vatandaş, bankamatiğin kart takma yerinden şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen asayiş ekipleri, bankamatikte düzenek olduğunu tespit etmesi için uzman istedi. ATM'nin yanına gelen ekipler düzenek olup olmadığını anlamakta güçlük çekti. Ekipler ATM'de düzenek olup olmadığını tespit etmek için inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA