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Bank of China Turkey, 300 Milyon Dolar Yatırım Yapacak!
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Bank of China Turkey, 300 Milyon Dolar Yatırım Yapacak!

BDDK, Bank of China Turkey AŞ'nin gerekli sermaye şartı olan 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası ödenmiş sermayeyi Türkiye'ye getirdiğini ve faaliyet izni için kısa süre içerisinde başvuru yapmasının beklendiğini duyurdu.

Bank of China Turkey, 300 Milyon Dolar Yatırım Yapacak!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yapılan açıklamada, küresel bazda dünyanın en büyük yedinci bankası olan Bank of China Limited (BoC) tarafından Türkiye'de faaliyet göstermek üzere banka kuruluşu için kendilerine başvuruda bulunulduğu anımsatıldı.

"300 MİLYON DOLAR SERMAYE TÜRKİYE'YE GETİRDİ"

Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda BDDK'nın 2 Mayıs 2016 tarihli ve 6880 sayılı kararı uyarınca BoC tarafından Türkiye'de 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası sermayeli mevduat bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda, Bank of China Turkey AŞ gerekli sermaye şartı olan 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası ödenmiş sermayeyi Türkiye'ye getirmiş olup, faaliyet izni için kısa süre içerisinde başvuru yapması beklenmektedir."

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