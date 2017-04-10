- "Bank Asya batırılamaz" notunu duygusallıkla yazmış

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) açığa alınan tutuklu sanık Kadir Kahveci, "Bankayla, 2013 yılında konut kredisi çektiğim için ticari bağım vardı. Ben krediyi mecburen Bank Asya'dan kullanmak zorunda kaldım. Elimde param olsa, taksitlerin tamamını yatırırdım. Çevremdeki insanlar, 'Niye çektin, başka banka mı bulamadın" demesi üzerine, duygusallıkla yazdım, bunu. Tepkisel olarak yazdım, bunu." dedi.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesindeki büyük salonda görülen duruşmada, aralarında 7 profesörün de bulunduğu 22'si tutuklu 83 sanıktan bazılarının savunmaları alındı.



Savunma yapan tutuklu sanık Prof. Dr. Abdullah Bal, iddianamede kendisinin Bank Asya'ya yüksek miktarlarda para yatırmakla suçlandığını, ancak kendisinin bankada bulunan mevcut para ile banka hareketleri gerçekleştirdiğini söyledi.



İddianamede, 2014 yılı Ocak ayında 4 bin 28 lira, 21 Şubat'ta 52 bin lira, 26 Şubat'ta 44 bin 716 dolar bankaya para yatırdığının gözüktüğünü belirten Bal, "Hesap hareketlerime bakarsanız katılım hesabı açılışı, yeni bir hesap açma yok. Mevcut olan hesaplardaki doları bozdurmuşum, ya da dolar yaptırmışım. Bir tek 4 bin lirayı birikimlerimden yatırmış olabilirim. Devletin garanti kapsamı 100 bin lira, bu nedenle de hesabımın 100 bin lirayı geçmemesi için aile bireylerime parayı dağıttım." diye konuştu.



Mahkeme heyetinin, hesabını garanti altına almak için 100 bin lirayı aşmadığı gerekçesiyle aile bireylerine parayı dağıttığını söyleyen Bal'a "Neden hesabını başka bankaya almadın, garantiye almak için?" sorusunu yöneltmesi üzerine, Bal "Çok sıkı bir şekilde haberleri takip etmiyorum. Sosyal medyada birçok yorumda Bank Asya'nın durumunun iyi olduğunu gördüm. Çekmek dert, altın var, dolar var. Bir sürü iş yükü olduğundan hesabımı 100 bin lira altında tutarak garanti altına almayı tercih ettim." dedi.



Hrant Dink cinayeti soruşturmasında bilirkişi



İddianamede, Hrant Dink cinayeti soruşturmasında bilirkişi olduğu yönündeki iddiaları da cevaplayan Prof. Dr. Abdullah Bal, olayın adli değil idari bir soruşturma olduğunu anlattı.



Kendisinin 2009 yılında emniyetten arandığını kaydeden Bal, "İdari bir soruşturma için bilirkişi ihtiyacı var, dediler. Harddiskten imaj alınacağını, sistemde sorgu yapılacağını öğrendim. Tanımadığım, ismini Şahin olarak hatırladığım biriyle, müfettişler gözetiminde bilirkişilik yaptık. Birkaç gün sürdü, sonra Ankara Emniyeti'nde de bilirkişilik yaptık. İkimiz beraber hazırladık, rapora beraber imza attık. Konunun davayla ilgisi yoktu, emniyetteki görev dağılımıyla ilgiliydi." diye konuştu.



Memur olan tutuklu sanık Kadir Kahveci de, Bank Asya'ya hiçbir zaman birikim amaçlı para yatırmadığını, 2013'te düşük faiz oranı nedeniyle konut kredisi kullandığını iddia etti.



Konut kredisi kullandığı için kendisinin zorunlu olarak BES'e üye olduğunu ve kendisine kredi kartı çıkarıldığını belirten Kahveci, bu nedenle aylık 2 bin ile 3 bin lira arası ödeme yaptığını söyledi.



- "Bank Asya batırılamaz" notunu duygusallıkla yazmış



Başka bir banka hesabı u¨zerinden Bank Asya'daki hesabına, TMSF denetimcilerinin bu bankaya gittiği tarih olan 4 Şubat 2015'te, "Bank Asya batırılamaz" açıklaması olan 161 lira gönderdiğinin hatırlatılması üzerine sanık Kahveci, şunları söyledi:



"Bankayla 2013 yılında konut kredisi çektiğim için ticari bağım vardı. Ben krediyi mecburen Bank Asya'dan kullanmak zorunda kaldım. Elimde param olsa, taksitlerin tamamını yatırırdım. Çevremdeki insanlar, 'Niye çektin, başka banka mı bulamadın" demesi üzerine, duygusallıkla yazdım, bunu. Tepkisel olarak yazdım, bunu."



FETÖ ile bağlantılı olan Aktif Eğitim-SEN üyesi olduğunu, sendikanın örgütle bağlantılı olduğunu sonradan öğrendiğini de ileri süren Kahveci, tanıtım ve ısrar sonucu, sendikaya üye olduğunu, sendikadan çıkış yapmadığını kaydetti.



Duruşma, yarına ertelendi.