Bangladeş'teki Terör Saldırısı

Bangladeş'te başkent Dakka'nın Gülşen diplomatik bölgesinde 1 Temmuz 2016'da bir restorana düzenlenen saldırının planlayıcılarından biri olduğu sanılan kişinin yakalandığı bildirildi.



Polis yetkililerinden Monirul İslam'ın yaptığı açıklamaya göre, Dakka'daki restorana düzenlenen 20 rehinenin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısını planladığı iddia edilen Cihangir Alam (35), Dakka'nın 120 kilometre kuzeyindeki Tangail bölgesinde yakalandı.



Ay başında, terör saldırısını planladığı iddia edilen Nurul İslam Marzan ve başka bir zanlının güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.



Dakka'da 1 Temmuz'da Holey Artisan restoranına düzenlenen saldırıda içerideki 33 kişi rehin alınmış, saldırganlarla çatışmaya giren 2 polis yaşamını yitirmiş, 30 polis yaralanmıştı.



Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 6 saldırgan öldürülmüş, bir saldırgan gözaltına alınmış, 13 rehine kurtarılmıştı. Saldırganlar 20 rehineyi öldürmüştü.



Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Bangladeş yönetimi ise DEAŞ'ın ülkede bulunmadığını, saldırının başka bir örgüt tarafından yapıldığını ileri sürmüştü.