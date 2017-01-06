Bangladeş'teki Terör Saldırısı

YENİ Bangladeş'te başkent Dakka'nın Gülşen diplomatik bölgesinde 1 Temmuz 2016'da bir restorana düzenlenen saldırının planlayıcılarından biri olduğu sanılan kişinin öldürüldüğü bildirildi.



Polis yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Dakka'daki restorana düzenlenen 20 rehinenin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısını planladığı iddia edilen Nurul Islam Marzan'ın ve başka bir şüphelinin güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürüldüğünü kaydetti.



Yetkililer, Marzan'ın uzun zamandır arandığını belirtirken, öldürülen diğer şüpheli ile ilgili herhangi bir bilgi vermedi.



Dakka'da 1 Temmuz'da Holey Artisan restoranına düzenlenen saldırıda içerideki 33 kişi rehin alınmıştı. Saldırganlarla çatışmaya giren 2 polis yaşamını yitirmiş, 30 polis yaralanmıştı.



Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 6 saldırgan öldürülmüş, 1 saldırgan gözaltına alınmış, 13 rehine kurtarılmıştı. Saldırganlar 20 rehineyi öldürmüştü.



Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Bangladeş yönetimi ise DEAŞ'ın ülkede bulunmadığını, saldırının başka bir örgüt tarafından yapıldığını ileri sürmüştü.