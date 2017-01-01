Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Bangladeş'te İktidar Partisi Milletvekili Öldürüldü
Ara
BİST 78.139 %0,00
DOLAR 3,5269 %0,13
EURO 3,7117 %0,45
PARİTE 1,0525 %0,39
ALTIN 130,46 %-0,41
FAİZ 10,63 %-0,28
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Bangladeş'te İktidar Partisi Milletvekili Öldürüldü

Bangladeş'te iktidar partisi milletvekili Manzurul İslam Liton evinde vurularak öldürüldü.

Bangladeş'te İktidar Partisi Milletvekili Öldürüldü

Bangladeş'te iktidar partisi milletvekili Manzurul İslam Liton evinde vurularak öldürüldü.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Milletvekili, Bangladeş, İktidar, İslam