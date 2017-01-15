Bangladeş'te Büyük Müslüman Buluşması: Bishwa Ijtema

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Trene binen Bangladeşlilerden detaylar

Genel detaylar Bangladeş'in Tongi bölgesinde toplanan Müslümanlar geleneksel Bishwa Ijtema (Bishwa İçtiması) etkinliği için Turag Nehri kıyısında biraraya geldi. "Bishwa İçtiması" etkinliği için, dünyanın farklı yerlerinden 5 milyona yakın Müslüman, başkent Dakka yakınındaki Tongi bölgesindeki nehir kıyısında bu sene de toplandı. Hac farizasından sonra ikinci büyük Müslüman buluşması olan ve ortalama 105 ülkeden yaklaşık 5 milyon Müslüman'ın katıldığı Bishwa İçtiması, 1960lı yıllardan beri düzenlenmektedir.