Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki, Bangladeşlilerin Türklere ve Türkiye'ye büyük saygı duyduğunu belirterek, "İki ülke kardeştir ve umarım ilişkileri daha da geliştiririz." dedi.



Büyükelçiliğin Ataköşk Hotel'de düzenlediği "Bangladeş ile buluşun" etkinliğine, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu'nun yanı sıra başkentte görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazeteci katıldı.



Ülke tarihinin sinevizyonla anlatılmasıyla başlayan etkinlik, Bangladeş'in yerel ve geleneksel kıyafetlerinin tanıtımıyla devam etti.



Büyükelçi Sıddıki konuşmasında ülkesinin yemek, kıyafet ve kültürünü tanıtmaktan dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirerek, eşinin son bir haftadır uyumayarak ikram edilecek yemek ve tatlıları hazırladığını anlattı.



Sıddıki, "Bangladeşliler, Türklere ve Türkiye'ye büyük saygı duyuyor. İki ülke kardeştir ve umarım ilişkileri daha da geliştiririz." ifadesini kullandı.



Etkinlik Bangladeş'in geleneksel yemek ve tatlılarının ikram edilmesiyle sona erdi.