Bandoyla Göbek Atıp El Sanatları Festivali Açtılar
Bandoyla göbek atıp el sanatları festivali açtılar 2. Adana Geleneksel El Sanatları Festivali, tarihi Büyüksaat'te başladı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü: "El sanatları da binlerce yıldır halkın imbiğinden süzülerek gelmiş milli kültürün ta kendisidir"ADANA - Adana'da bu yıl...
Bandoyla göbek atıp el sanatları festivali açtılar
2. Adana Geleneksel El Sanatları Festivali, tarihi Büyüksaat'te başladı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü:
"El sanatları da binlerce yıldır halkın imbiğinden süzülerek gelmiş milli kültürün ta kendisidir"
ADANA - Adana'da bu yıl 2'incisi düzenlenen Adana Geleneksel El Sanatları Festivali başladı. İki gün sürecek festivalin açılışında belediye bandosuyla göbek atan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.
Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği tarafından tarihi Büyüksaat çevresinde bu yıl 2'incisi düzenlenen Adana Geleneksel El Sanatları Festivali, halk eğitim merkezleri ve 70 sanatçının eserlerinin sunumuyla başladı.
Festivalin açılışı sırasında Büyükşehir Belediye Bandosu'nun çaldığı müziklerle göbek atan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.
Açılışta konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, el sanatlarına gösterilen değerin, kaybedilenleri yeniden dirilttiğini vurgulayarak "Ünlü bir sosyolog der ki; 'Halk, milli kültürün membağıdır.' El sanatları da binlerce yıldır halkın imbiğinden süzülerek gelmiş milli kültürün ta kendisidir" dedi.
Festivalin açılışına Vali Yardımcısı Kadir Okatan, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Çukurova Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Seyhan, Çukurova ve Yüreğir İlçe Belediyeleri ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın da desteklediği, 2 gün sürecek festivalde geleneksel el sanatlarında faaliyet gösteren kurumlara bağlı eğitmen ve ustaların sunacakları 40 farklı sanat dalında nadide ürünler sergilenecek ve gün boyunca atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Festival kapsamında Bando konserleri, sanat müziği, halk müziği, mini dinletiler, çeşitli danslar, halk oyunlarının yanı sıra Karagöz-Hacivat gösterileri yer alacak.
Ayrıca Hattat, Ressam ve Hüsn-i Hat (kaligrafi) sanatçısı Etem Çalışkan da atölye çalışması yaparak festivale renklilik katacak.