Bandırmaspor'un Ligde Kalma Hedefi

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Uğur, "Ligde kalma mücadelemizi son maçımıza dek sürdüreceğiz." dedi.



Kulüp basın sözcüsü Bilgen Süngü ile kulübün sosyal tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Uğur, ligde son 5 haftaya girildiğini söyledi. Son 5 maçı da kazanıp ligde kalmak istediklerini belirten Uğur, şu ifadeleri kullandı:



"Geçen hafta Boluspor deplasmanında beklediğimiz futbolu sergileyemedik ve istediğimiz sonucu alamadık. Bu mücadeleden kopmak kolay, sürdürmek olay olur. Kalan beş maçımızı da kazanmamız yetmeyebilir ve diğer maçların sonuçları da ligde kalmamızı etkileyebilir. Ligde kalma mücadelemizi son maçımıza dek sürdüreceğiz. Bu süreç içinde yönetim, teknik adam, futbolcu, seyirci ve basının iş birliği çok önemli."



Uğur, hafta sonu deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, takımına güvendiğini ve iyi bir mücadeleyle 3 puan alacaklarını kaydetti.