Bandırmaspor Transferde Hız Kesmiyor

TFF 1. Lig'de bulunan Bandırmaspor, ligin devre arasında sürdürdüğü transfer çalışmalarının meyvelerini alıyor.



Geçen hafta Gökhan Karadeniz, Gökhan Yılmaz ve Üstün Bilgi'yi kadrosuna katan bordo beyazlılar da iki oyuncu daha transfer edildi. Bandırmaspor Basın Sözcüsü Bilgen Süngü ve Genel Kaptan Kayhan İpek, yapılan transferler hakkında basını bilgilendirdi. Düzenlenen basın toplantısına Teknik Direktör Feyyaz Uçar da katıldı. Transferler hakkında bilgi veren Basın Sözcüsü Bilgen Süngü, "Sol ön mevkiye görüştüğümüz Sertaç Çam, bugün itibarıyla takımımıza katılacak. Yine ön libero olarak düşündüğümüz Hırvat oyuncu Ljubucic ile ön anlaşmamızı yaptık. Oyuncumuzun Perşembe günü Bandırma'da olmasını planlıyoruz" dedi.



Süngü, ulusal ve yerel basında da yer bulan Hamit Altıntop görüşmesi hakkında bilgiler verdi. Süngü, "Hamit Altıntop ile bir dost sayesinde ön görüşme yaptık. Ama burada kesinlikle para konuşulmadı. Sadece Bandırmaspor'a gelebilir misin denildi. Olabilir dedikten sonra gündeme geldi. Tabii bu arada Rizespor ve Akhisar Belediyespor da transfer talebinde bulundu. Bu gündeme gelince önceliğinin Süper Lig olduğunu söyledi. Bu şekilde bir çalışmamız oldu" dedi.



B ve C Bloklar PFDK'ya sevk edildi



Bandırmaspor Basın Sözcüsü Bilgen Süngü, Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki B ve C Bloklardaki taraftarların Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirterek, "Arkadaşlarımızı her defasında uyarıyoruz küfür konusunda. Aslında çok da küfür olmadı ama burada bireysel cezalar alabiliriz. Pasolig kartlarına bir ceza gelebilir" dedi.



"Gelemeyen taraftarımıza yardımcı oluruz"



Bandırmaspor Basın Sözcüsü Bilgen Süngü, bu hafta 17 Eylül Stadı'nda oynanacak Denizlispor maçı için de taraftarlara çağrı da bulundu. Süngü "Denizli maçı bizim için çok önemli. Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Burada taraftarlarımızın daha fazla maça gelmesini bekliyoruz. Maça gelmek isteyen, bir aksiliği, sorunu olan arkadaşlarımıza madden ve manen yardımcı olabiliriz. Araç konusunda yardımcı olabiliriz. Yeter ki, Denizlispor maçında taraftarlarımızın daha fazla olmalarını bekliyoruz" dedi.



"Herkesi ciddiye alıyoruz ama korkmuyoruz"



Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar ise, "Samsun maçı skor olarak istediğimiz gibiydi. Maçın başında onlar oyuna hakimdi ama ikinci yarıda istediğimiz gibi oldu. Başlangıç adına galibiyet önemliydi. Samsunspor bizim altımızda bir takımdı. O nedenle galibiyet önemliydi. Kar temizleme çalışmaları için taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü kar nedeniyle bu hafta Samsunspor ile karşılaşamasaydık, daha sonra güçlü bir Samsunspor ile karşılaşma ihtimalimiz olurdu. Denizlispor ligin lideri, ligde en çok deplasman galibiyeti olan takım. Geçen hafta da Göztepe'yi 4-2 yendiler. Çekinmemiz gereken bir rakip. Bir herkesi ciddiye alıp saygı duyuyoruz ama kimseden korkmuyoruz. Seyircimize ciddi olarak ihtiyacımız var. Bir seri yakalamak istiyorsak bu maçın önemi ikiye katlanıyor. Geçen haftaki galibiyeti bu hafta taçlandırmamız lazım" dedi. - BALIKESİR