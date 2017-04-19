Bandırmaspor Teknik Direktörü Uğur Açıklaması

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un Teknik Direktörü Mustafa Uğur, "Kalan altı maçın hiçbiri kolay değil." dedi.



Pazar günü Boluspor deplasmanına hazırlandıklarını ifade eden Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç puan için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Takımda moralleri iyi olduğunu dile getiren Uğur, "Kalan altı maçın hiçbiri kolay değil. Oyuncularım da bunun bilincinde. Boluspor maçı da çok zor geçecek. Göztepe maçındaki gibi 90 dakika boyunca mücadele ederek iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Futbolcularıma güveniyorum." diye konuştu.



Takımda Özgür, Kıvanç ve Yiğit'in hala kadro içinde yer almadığını aktaran Uğur, bu oyuncularında en kısa zamanda hazır hale geleceklerini vurguladı.