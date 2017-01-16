Bandırmaspor Teknik Direktörü Uçar: 6 Puan Değerinde Galibiyet Elde Ettik

TFF 1'inci Ligi'nin 17'nci hafta maçında, kendi sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 yenen Bandırmaspor'un teknik direktörü Feyyaz Uçar, 6 puan değerinde bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "Rehavete kapılmamalıyız" dedi.



Bandırmaspor teknik direktörü Feyyaz Uçar, oyunda Samsunspor'un üstünlüğünün gollerin ardından sona erdiğini belirterek, "Golü bulduktan sonra özgüvenimizin gelmesiyle ağırlımızı koyduk. 2'nci golden sonra rakibin gardı düştü. 6 puan değerindeki bu galibiyetten dolayı rehavete kapılmamamız gerekli. Orta sahada top tutmakla zorluk çekiyoruz. Buraya önümüzdeki hafta transferimiz olabilir "dedi.



- Bandırmabalıkesir