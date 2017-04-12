Bandırmaspor Teknik Direktör Mustafa Uğur'a Emanet

TFF 1'inci Lig takımlarından Bandırmaspor'da Yusuf Şimşek'in istifasıyla boşalan teknik direktörlüğe Mustafa Uğur getirildi.



Bandırmaspor Kulübü Başkanı Erhan Elmastaş'ın hazır bulunduğu imza töreninde 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Mustafa Uğur, "Önümüzde yedi maçımızı da final niteliğini taşıyor. İşimizin kolay olmadığını biliyorum. Ancak zoru başarmak istiyoruz" dedi.



Takımın başarısı için yönetim kurulu, teknik direktör, taraftar, futbolcu ve basının uyumlu birliktelik sağlamaları gerektiğine dikkat çeken Uğur, şunları söyledi:



"Bu yedi final maçımızda herkesi birlikte olmaya çağırıyorum. Bu sezon Bandırmaspor'un birçok maçını televizyondan izledim. Bandırmaspor'un oynadığı futbolun karşılığı bu olmamalıydı. Bu futbola göre daha yukarılarda olmalıydı."



Mustafa Uğur, yardımcı antrenör olarak Güray Genç ve Nihat Cem, kaleci antrenörü olarak Adnan Öztekin ile birlikte çalışacağını sözlerine ekledi.



- Bandırmabalıkesir