Bandırmaspor Mustafa Uğur'la Anlaştı

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Bandırmaspor'da Yusuf Şimşek'in istifası nedeniyle teknik direktörlüğe Mustafa Uğur getirildi.



Mustafa Uğur, daha önce Evkur Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Boluspor gibi 1'inci Lig takımlarını çalıştırmıştı. Uğur, bu yıl Bandırmaspor'un başına gelen dördüncü isim oldu. Uğur'un çarşamba günü gelerek Bandırmaspor ile resmi imzayı atacağı bildirildi. - Bandırmabalıkesir