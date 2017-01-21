Bandırmaspor'dan Yabancı Transferi

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, ara transfer dönemindeki oyuncu transferlerine devam ediyor.



Bordo-beyazlı kulüp, geçtiğimiz günlerde eski oyuncularından Sertaç Çam'ı Altınordu'dan alarak renklerine bağlamıştı. Daha evvel transfer edileceği duyurulan Hırvat oyuncu Ljubucic'in transferinde sıkıntı olması sebebiyle Rusya'nın Tom Tomsk takımında forma giyen Lukas Droppa ile anlaşmaya varıldı. 27 yaşındaki ön libero oyuncusu Droppa, Bandırma'ya gelerek kulüp binasından düzenlenen imza töreninde kendisini Bandırmasporlu yapan imzayı attı.



Kulüp Başkanı Erhan Elmastaş, "Uzun araştırmalarımız neticesinde Çek Milli Takımı'nda defalarca oynamış Lucas Droppa'yı renklerimize bağladık. Bu transferin gerçekleşmesinde emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün ön anlaşmamızı imzalayacağız. Pazartesi günü de sağlık kontrollerinden sonra resmi anlaşmamızı imzalayıp renklerimize 1,5 yıllığına katacağız" dedi. - BALIKESİR