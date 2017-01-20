Bandırmaspor'da Transfer

TFF 1. Lig'de bulunan Bandırmaspor'da ara dönem transferleri devam ediyor.



Kulüp, Altınordu'da top koşturan Sertaç Çam'ı 1,5 yıllığına bordo beyazlı renklere yeniden bağlayacak imzayı attırdı. 92 doğumlu olan ve orta saha mevkii'nde oynayan genç oyuncu Bandırmaspor Kulübü'nde düzenlenen imza töreni ile kendisini yeniden Bandırmasporlu yapan imzayı attı. Çam, kısa bir aradan sonra bordo beyazlı renklere kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. - BALIKESİR