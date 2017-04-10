Bandırmaspor'da Teknik Direktör Şimşek İstifa Etti İddiası

TFF 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor'da Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in istifa ettiği iddia edildi.



Yaklaşık 6 hafta önce Bandırmaspor'un ligde aldığı 5-0'lık Balıkesirspor yenilgisinin ardından Feyyaz Uçar'ın istifası ile takımın başına getirilen Şimşek'in istifa ettiği iddiaları üzerine Bandırmaspor Kulübü yönetiminin toplantıya çağrıldığı öğrenildi. Bandırmaspor'dan basına yapılan açıklamada gelişmeler üzerine 11 Nisan 2017 (yarın) saat 12.00'de Basın Sözcüsü Bilgen Süngü tarafından basın toplantısı düzenleneceği ifade edildi. Bandırmaspor TFF 1. Lig'de sürdürdüğü mücadelesinde 22 puanla ligin son sırasında yer alıyor. - BALIKESİR