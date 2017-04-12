- Bandırmaspor'da Mustafa Uğur dönemi başladı



BALIKESİR - TFF 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor'da Giresunspor deplasmanında alınan mağlubiyet ve kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in istifasıyla boşalan göreve Mustafa Uğur getirildi.

Mustafa Uğur, Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş'ın katıldığı törenle sözleşme imzalayarak, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bandırmaspor'un durumunu bildiğini ve şartları bilerek kabul ettiğini belirten Uğur, "Önemli olan burada bir şeyler yapabilmek. Bu takımı ligde bırakmak için ne gerekiyorsa bunun fazlasını yapmaya geldik. Bu takım kesin düştü diye kabul etseydim gelmezdim. Gelmemizin bir anlamı yoktu. Biz bu heyecanı kendimiz de yaşayacağız, oyuncularımıza da yaşatacağız, şehrimize de yaşatacağız. Burada bir heyecan olmazsa bu takımın başında hoca olarak çıkmanın bir anlamı olmaz" dedi.

"7 maçta taraftarı birlik ve beraberliğe çağırıyoruz"

Bandırmaspor Teknik Direktör Mustafa Uğur, kalan 7 maçları olduğunu ifade ederek, "Birlik ve beraberliği hissedersek, sahada çok şeyler değişebilir. İşimizin kolay olmadığını biliyoruz. Kolay olsaydı, Bandırmaspor daha farklı yerlerde olurdu. Biz buraya gelirken zor bir işi başarma adına geldik ve ekibimle birlikte buradayım" diye konuştu.

Teknik Direktör Uğur'un ekibi Güray Genç, Nihat Cem ve Adnan Öztekin'den oluşuyor.