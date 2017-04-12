Bandırmaspor'da Mustafa Uğur Dönemi

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Uğur oldu.



Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törende, Uğur ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.



Bir takımın başarılı olması için yönetim kurulu, teknik sorumlu, futbolcu ve taraftarların uyumlu çalışması gerektiğini belirten Elmastaş, ligde 7 maç kaldığını ve son sırada olduklarını ifade etti.



Mustafa Uğur da kalan yedi maçın tamamının final niteliği taşıdığını dile getirerek, "İşimizin kolay olmadığını biliyorum. Ancak zoru başarmak istiyoruz. Bu sezon Bandırmaspor'un birçok maçını televizyondan izledim. Bandırmaspor'un oynadığı futbolun karşılığı bu olmamalıydı. Bu futbola göre daha yukarılarda olmalıydı. Bandırmaspor'un ligde kalması için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.



Teknik direktör Uğur, ekibinde, Güray Genç ve Nihat Cem'in yardımcı antrenör, Adnan Öztekin'in de kaleci antrenörü olarak görev yapacağını sözlerine ekledi.



Sezona İsmail Ertekin yönetiminde başlayan bordo-beyazlı takımda daha sonra sırasıyla Feyyaz Uçar ve Yusuf Şimşek görev yapmıştı. Böylece Bandırmaspor, 2016-2017 sezonunda dördüncü teknik adamla çalışmaya başladı.