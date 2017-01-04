Bandırmalı muhtarlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Muhtarlar Buluşması"na katıldı.
Ankara'ya davet edilen Bandırmalı muhtarlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de düzenlediği "Muhtarlar Buluşması"na katılmadan önce Külliye'yi gezen muhtarlar, daha sonra toplatıda Erdoğan'ı dinledi. Heyette Bandırma Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Kocabıyık da yer aldı. - BALIKESİR
Bandırmalı Muhtarlar Külliye'de
Bandırmalı muhtarlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Muhtarlar Buluşması"na katıldı.
Bandırmalı muhtarlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Muhtarlar Buluşması"na katıldı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads