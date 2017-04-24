Bandırma Osb Yatırımcıları Bekliyor

Güney Marmara sanayisinde önemli bir yeri olan Bandırma Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıları bekliyor.



16 Nisan referandumu sonrası sandıktan istikrarın çıktığını ve yatırımcıyı canından bezdiren bürokratik işlemler son bulacağını söyleyen Bandırma OSB Başkanı Hüseyin Yakar, Güney Marmara sanayisinde önemli yere sahip olan Bandırma Organize Sanayi Bölgesinin avantajlarından dolayı yatırımcı tarafından ilk tercih noktası olduğunu söyledi.



2 bin 53 dönümden oluşan ve ikinci etabı yatırımcıyla buluşturmaya hazırlanan Bandırma Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, 2. etapta stratejik yatırımlara ağırlık verecek. 2. etabın imar planın onaylanmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderildiğini kaydeden Yakar, "Haziran ayına kadar bakanlıktan onayın çıkmasını bekliyoruz. Gerek coğrafi konumu gerek ulaşım ağı gerekse doğal gazdan gibi artılarımızdan dolayı, yatırıma açılmadan ikinci etapta, yatırımcı patlaması yaşıyoruz. Talepleri almaya başladık. İlk etap ile ikinci etap arasında yatırımcıya arsa tahsisi konusunda bazı kriterlerde değişiklikler yapıldı. 2. etapta, stratejik ve istihdam ağırlıklı yatırımlara öncelik verirken, arsa sınırlamasını kaldırdık" dedi.



Bandırma Organize Sanayi Bölgesi ile Gönen Deri Karma İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin sınır komşusu olduğunu da hatırlatan OSB ve Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, Gönen'in birkaç yıl sonra Güney Marmara Bölgesinin sanayi üssü olacağına işaret ederek, "Gönen mücavir alanı içerisinde iki sınır komşusu olan iki organize sanayi bölgemiz bulunmakta. Gönen Deri OSB'nin karmaya dönüşmesi ile birlikte ağır sanayi yatırımlarının çekim merkezi oldu. Gönen'deki deri işletmeleri, Deri Karma İhtisas Sanayi Bölgesine fabrika inşaatlarını başlattı. Yönetim kurulu başkanlığını Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar'ın yaptığı Deri İhtisas Sanayi Bölgesi de yatırımcılar için çekim merkezi olmaya başladı. Sanayi bölgesine yatırımcı davet eden Kaymakam beyin çaba ve girişimleri önemli. Birkaç yıl sonra Gönen, Güney Marmara Bölgesinin sanayi üssü olacak" dedi. - BALIKESİR