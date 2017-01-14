Bandırma Müsiad Genel Kurulunu Yaptı

Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bandırma Şubesi'nin genel kurulu yapıldı.



Genel başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi Gülten Durdu ve İş Geliştirme Komisyonu Başkan Yardımcısı Kasım Koç'un iştirak ettiği genel kurulda, Şube Başkanı Ahmet Çömez, 1995 yılından bu yana Bandırma'da faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Yüksek ahlak ve yüksek teknoloji şiarıyla yola çıktık. MÜSİAD olarak 86 noktada, 11 bin üyesiyle, 45 bin şirketiyle ve 1 milyondan fazla çalışanıyla faaliyetteyiz. Bu faaliyetlerimizi de Medine pazarı mantığı ile yapıyoruz" dedi.



Ahmet Çömez tekrar başkanlığa seçilirken, Mustafa Bağcı, Recep Ökmen, Encan Aydoğdu, Abdullah Çolak, İhsan Turgut, Ali Şengül, Adem Özdin, Eyüp Çakır ve Kürşat Topçu yönetim kuruluna seçildi. Denetim kurulu üyeliklerine Ayhan Aydın, Ekrem Yüzbaşı ve Mücahit Bilgen seçildi. - BALIKESİR