Bandırma Kırmızı-Nesine.com Eskişehir Basket Maçının Ardından

Türkiye Basketbol Ligi 15. hafta erteleme karşılaşmasında, Bandırma'da konuk ettiği Nesine.com Eskişehir Basket takımını 78-77 mağlup eden Bandırma Kırmızı'nın Baş Antrenörü Ahmet Gürgen, Play-off'u zorlamak için iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürgen, kendisine verilen cezadan dolayı üzüntü duyduğunu belirtti. Aldığı 3 haftalık cezadan bahseden Gürgen, şöyle konuştu:



"Tabi ki sahanın içerisinde hakemler de hata yapacak, biz de hata yapacağız, oyuncularımız da hata yapacak. Neticesinde bu bir hatalar oyunu ama işlemediğim, yapmadığım bir durumdan dolayı üç hafta ceza aldım. Savunmamı yazmama rağmen verilebilecek en ağır ceza verildi. Özellikle hafifletici bir sebep görülmeden 3 maç ceza verilmesi beni çok üzdü. Yapmadığım bir hareketten dolayı bunu hak etmedim. Bunu da 3-4 defa arkamdaki tribünden gelen tepkileri yanlış anlayıp hakemlerin bize teknik faul verdiklerinden dolayı söylüyorum."



Maçta ligin en iyi takımlarından biriyle oynadıklarını belirten Gürgen, "Çok iyi bir galibiyet aldık. Play-off'u zorlamak için iyi bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum." dedi.



Bandırma Kırmızı'nın başarılı genç oyuncusu Erkan Yılmaz da geçtiğimiz hafta Pertevniyal takımına karşı beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını anımsatarak, "Bu maç bizim için çok önemliydi. Ligin en iyi kadrolarından birine sahip takıma karşı iyi bir galibiyet aldık." diye konuştu.



Nesine.com Eskişehir Basket cephesi



Nesine.com Eskişehir Basket Baş Antrenörü Brad Greenberg ise Bandırma Kırmızı takımını tebrik ederek, "Bugün çok iyi oynadılar. Agresiftiler ve çok iyi bir savunma yaptılar. Preslerine karşı takım olarak reaksiyon veremedik. 16 hücum ribaundu verdik. Bu şekilde maç kazanmamız zor. İyi çalışarak daha iyi olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.