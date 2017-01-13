Bandırma Kırmızı İkinci Yarıya Bursa ile Başlıyor

Türkiye Basketbol Ligi 18. hafta karşılaşmasında Bandırma Kırmızı 15 Ocak Pazar günü saat 15: 00'de sahasında Bursaspor Durmazlar takımını misafir ediyor. Kırmızılı gençler ligde Bandırma'da oynayacağı zorlu karşılaşmada seyircisinin desteğini bekliyor.



TBL 15.hafta erteleme karşılaşmasında kendi sahasında Nesine.com Eskişehir Basket takımı ile karşılaşan Bandırma Kırmızı sahadan 78 - 77 galibiyetle ayrılmıştı. Bursaspor Durmazlar ise deplasmanda konuk olduğu Samsun BŞB Anakent takımına 77 - 72'lik skorla mağlup olmuştu. Ligde Bandırma Kırmızı'nın başarılı oyuncusu Talat Alp Altunbey 12,8 sayı ortalamasını, Eray Akyüz ise 3,2 asist ortalamasını yakaladı. Tonye Frank Jekiri ise 10 ribaund ortalaması ile mücadele etti. Bandırma Kırmızı kendi sahasında oynayacağı ikinci devrenin bu ilk mücadelesinde seyircisinin desteğini bekliyor. - BALIKESİR