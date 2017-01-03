Bandırma Kaymakamı Yazar, Görevine Başladı

Eskişehir Vali Yardımcılığından, Bandırma Kaymakamlığına atanan Günhan Yazar, görevine başladı.



Yazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, görev süresince halkla bütün ve şeffaf olacağını belirtti.



Kısaca kendisinden bahseden Yazar, şunları kaydetti:



"Öğretmen bir ailenin çocuğuyum. Babam, edebiyat öğretmeniydi. Eşim öğretmen. Zaten doğum yerim olan Artvin Şavşat da öğretmenliğin yoğun olduğu bir yerdi. Eğitimi çok önemsiyorum. İyi bir kitap okuyucusuyum. Okumanın yanı sıra okutmaya da önem veririm. Hayatın içinde olmaya özen gösteririm. Gençlik yıllarımda futbol ve basketbol oynamıştım. Basını yakından izlerim ve olumlu eleştirilerden mutlaka yararlanırım. Bu anlamda Bandırma basını ile de ilçenin geleceği için çok iyi iletişim kuracağıma inanıyorum."