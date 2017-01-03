Bandırma Emniyeti'ne Taziye Ziyareti

Bandırma Ticaret Odası Yönetimi Beşiktaş'ta ve Ortaköy'de meydana gelen terör saldırılarının ardından Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç'ın makamında gerçekleştirilen taziye ziyaretine Oda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılkışlı, Meclis Başkanı Bahadır Çenberci, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mevlüt Solmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Baş ile Erol Rüzgar katıldı.



Oda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılkışlı, İstanbul'da Emniyet mensuplarını hedef alan hain saldırı nedeniyle Emniyet camiasının acısını paylaşmak istediklerini söyledi. Ülke olarak en çok kenetlenmemiz gereken bir zamandan geçildiğinin altını çizen Kılkışlı, Ticaret Odası, sivil toplum kuruluşları ve tüm kurum kuruluşlarının terörü lanetlediklerini vurgulayarak bu hain saldırıda şehit olan emniyet mensuplarına ve vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yakınlarına büyük sabır dileklerini iletti. - BALIKESİR