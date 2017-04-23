Bandırma'daki 23 Nisan Gösterisinde 'Vahdettin' Tartışması

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'ndeki 23 Nisan kutlamalarında, 15 Temmuz Şehit Ramazan Konuş İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin sahnelediği, geçmişten günümüze Türk devletlerinin anlatıldığı gösteri, tartışmaya neden oldu. Atatürk'ü canlandıran öğrencinin 'Sultan Vahdettin tarafından Anadolu'ya gönderildim' repliğine, Eğitim- Sen ve Eğitim- İş sendikaları şube başkanları tepki gösterdi.