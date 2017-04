Bandırma'daki 23 Nisan Gösterisinde 'Vahdettin' Tartışması

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'ndeki 23 Nisan kutlamalarında, 15 Temmuz Şehit Ramazan Konuş İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin sahnelediği, geçmişten günümüze Türk devletlerinin anlatıldığı gösteri, tartışmaya neden oldu. Atatürk'ü canlandıran öğrencinin "Sultan Vahdettin tarafından Anadolu'ya gönderildim" repliğine, Eğitim- Sen ve Eğitim- İş sendikaları şube başkanları tepki gösterdi.



Bandırma'daki kutlamalarda, 15 Temmuz Şehit Ramazan Konuş İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 11-12 yaşındaki öğrencilerin tarihte kurulmuş Türk devletlerinin bayraklarıyla birlikte kurucularını canlandırdığı gösteride, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran öğrencinin repliği tepkilere neden oldu. Öğrenci sahnede "1'inci Cihan Harbi sonrası imparatorluğumuz çöktü. Öz vatanımız dahi işgal olundu. Sultan Vahdettin tarafından Anadolu'ya gönderildim. Erzurum ve Sivas'ta kongreler düzelendik" ifadeleriyle, son kısımdaki "Benim kurduğum devletin diğer devletlerden farkı, milli iradeye dayalı cumhuriyet olmasıdır. Yaşasın milli idare, yaşasın cumhuriyet, yasasın büyük Türkiye" diye seslenmesi eğitim sendikalarının başkanlarının tepkisine neden oldu.



Eğitim-Sen Bandırma Temsilcisi Hacı Akyaz, gösteride tarihin çarpıtılmaya çalışıldığını savunarak, "Ne yazık ki bir okulumuzun yaptığı gösteride Kurtuluş Savaşı çarpıtılmış, Kurtuluş Savaşı ve 1'inci Dünya Savaşı'nda ülkeyi düşmana bir nevi teslim eden saltanat ön plana çıkarılmış, saltanat tarafından İstanbul'dan uzaklaştırılan, 'ortalığı karıştırıyor' diye Anadolu'ya gönderilen Mustafa Kemal'in sanki Anadolu'ya padişah tarafından 'ülkenin kurtuluşu için mücadele etsin, kongreler yapsın' diye gönderilmiş gibi lanse edilmiştir, çarpıtılmıştır" dedi.



Eğitim- İş Bandırma Temsilcisi Kadir Taylan da 'ulusal egemenlik' kavramı yerine 'milli irade' söylemi öne çıkarılmasına tepki gösterdi. Taylan, şöyle devam etti:



"Biz bu söylemi referandum sürecinde siyasilerden çok duyduk. Hatırlayacaksınız İzmir Marşı tüm okullarımızda siyasi bulunarak söylenmesi yasaklanmıştı. Biz bugün 23 Nisan kutlamalarında Dombıra parçasını dinledik. Son Padişah Vahdettin'in milli mücadelede öne çıkartılması da boşa bir çabadır. Çünkü bizler Vahdettin'in İngilizlere sığındığını biliyoruz. Kuvayi Milliye'ye karşı çıkan bütün ayaklanmaların hemen tamamı padişah ve saraya yakın çevreler tarafından çıkarılmıştır. Bunu da tarih yazıyor. Sevr anlaşmasını imzalayan memleketin tapusunu batılılara, emperyalistlere teslim eden yine son padişah Vahdettindir. Ulusal egemenliğe dayanmanın yanında bizim cumhuriyetimizin özelliği, laik cumhuriyet olmasıdır. Laiklik kavramının da bugün meydanda söylenmesini ifade edilmesini ben açıkça isterdim. Şimdi bu konuda sorumluların bir şeyler söylemesini bekliyoruz. Bu işin takipçisi olacağız. Çünkü laiklik, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlar bizim için vazgeçilmez kavramlardır" diye konuştu.



