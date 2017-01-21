Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu

Bandırma'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araçta 200 tane uyuşturucu hap ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bursa'dan Bandırma'ya gelen otomobili durdurmak istedi.



Uygulama noktasında polislerin dur ihtarına uymayan araç, kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takip edilen araç kent girişi kaza yaparak durdu.



Araçta yapılan aramada 200 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken otomobilde bulunan S.Ç. (36) ile Y.A. (30) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. tutuklanırken S.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.