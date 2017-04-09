Bandırma'da Türkmen Boyları Konuşuldu

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği, Bandırma Üniversitesinde Irak Türkmen boylarının jeopolitik önemi ve geleceği paneli düzenlendiğini bildirdi.



Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde Genç Araştırmacılar Topluluğu tarafından "Irak Türkmen Boylarının Jeopolitik Önemi ve Geleceği" adlı panel düzenlendi. Üniversite Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Alptekin Molla'nın moderatörlüğünde yapılan panele Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Nakip ve BİLGESEM Ortadoğu Araştırma Uzmanı Ali Semin konuşmacı olarak katıldı. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde Genç Araştırmacılar Topluluğu Başkanı Yasin Can Öksüz ve topluluk üyelerinin yan sıra öğrencilerden panele geniş katılım oldu.



Panelde söz alan Prof. Dr. Mahir Nakip, "21. asırda Ortadoğu ve Irak Türkleri" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Nakip;"Bugün Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulursa bu durum Sevr Anlaşması'na aykırıdır ve uluslararası hukukçular tarafından bu konunun ele alınması gerekmektedir. 21. Yüzyılda yapılan yeni Ortadoğu haritası tamamen petrol dağıtımı göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 2003 yılına kadar Türkmen bölgelerinde Araplaştırma süreci devam etmiştir. Bölgede Türkmenler katledilerek Türkmen nüfusunun yok edilmesi amaçlanmaktadır. Böylece bölge Araplaştırılacaktır. Irak'ta bu sürecin önüne geçmek için bir Dicle kalkanı gereklidir" dedi.



Irak'ta Türkmenlerin en büyük sorununun statü sorunu olduğuna dikkat çeken Ali Semin, "Statü sorunu yaşamalarına karşın Türkmenler hala Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyor. Bugün Kuzey Irak'ta hem siyasi, hem ekonomik kriz yaşanıyor. Ayrıca Kuzey Irak'ta savunma gücü de yok. Bu üç önemli sorun Kürtler açısından çözülmüş değildir ve bu sorunlar çözülmeden devlet kurulması da mümkün görülmemektedir. Kürt devletinin kurulması doğru da değildir. Türkmenler açısından baktığımızda ise 2014 yılından sonra bölgede Türkmenler iki ateş arasında kaldı. Bugün ise siyasi olarak Türkiye'nin desteğine ihtiyacı vardır. Aksi takdirde bölgedeki Türkmenleri İran kendine çekme politikası yürütmektedir" diye konuştu.



Öğrencilerin ilgi ile takip ettiği panel sonunda 17 Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem Arıoğlu panelistlere teşekkür plaketi takdim etti. - BARTIN