Bandırma'da Tekvando Şampiyonası

1. Bandırma Kaymakamlığı İller Arası Taekwondo Şampiyonası yapıldı.



Şehit Mehmet Günenç (ŞMG) Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada, Balıkesir merkez ve tüm ilçelerinin yanı sıra Bursa, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Bilecik ve Eskişehir'deki 16 kulüpten 252 sporcu mücadele etti.



Müsabakalarda 2008 ve 2009 doğumlu sporcular mini minik, 2005, 2006 ve 2007 doğumlu sporcular ise minikler kategorisinde yarıştı.



Müsabakaların sonunda tüm sporculara katılım belgesi verilirken, dereceye girenler de madalya aldı.