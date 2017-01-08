Bandırma'da Kar Yağışı 30 Ağacı Yerle Bir Etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sebebiyle 30 ağaç yerle bir oldu.



Bandırma ilçesinde iki gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar sebebiyle ana arterlerde trafik akışı güçlükle sağlanırken, bir çok ara sokağa kapandı. Karın ağırlığına dayanamayan ilçe merkezindeki 30 ağaç ise yerle bir oldu.



Ağaçların kaldırılmasında belediye ekipleri seferber olurken, altında kalan araçlar ise kullanılamaz hale geldi. - BALIKESİR