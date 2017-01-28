Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçtiğimiz hafta başında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 15'i tutuklandı.
Bandırma Emniyet Müdürlüğü'nün Bandırma merkezli 8 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5'i kadın 20 kişi Emniyet'teki sorgularının ardından savcılığa sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 1'i kadın 15 kişi tutuklandı. Tutuklanan B.B., E.B., A.K., M.B., I.K, Ö.F.U., I.K, V.K., E.A., H.S., C.A., R.S., O.Y., M.A., Ö.O Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BALIKESİR
Bandırma'da Fetö/pdy Operasyonu: 15 Tutuklu
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde geçtiğimiz hafta başında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 15’i tutuklandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçtiğimiz hafta başında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 15'i tutuklandı.