Bandırma'da Fetö Operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında 20 infaz koruma memuru gözaltına alındı.



Balıkesir'de süren FETÖ operasyonları çerçevesinde Bandırma ilçesinde 20 infaz koruma memuru gözaltına alındı. İiki gündür devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 20 infaz koruma memurundan soruşturmaları biten 10 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 10 infaz koruma memurunun gözaltı sürelerinin halen devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR