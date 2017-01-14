Bandırma'da Fetö'cü 3 Kişi Tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ mensubu 3 kişi tutuklandı.



Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Savcılığı tarafından FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan F.Ç, Ü.Ç. ve bir infaz koruma memurunun cep telefonlarında FETÖ'nün kullandığı haberleşme programı bylock tespit edildiği bildirildi. - BALIKESİR