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Bandırma'da Fetö'cü 3 Kişi Tutuklandı

Bandırma'da Fetö'cü 3 Kişi Tutuklandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde FETÖ mensubu 3 kişi tutuklandı.

Bandırma'da Fetö'cü 3 Kişi Tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ mensubu 3 kişi tutuklandı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Savcılığı tarafından FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan F.Ç, Ü.Ç. ve bir infaz koruma memurunun cep telefonlarında FETÖ'nün kullandığı haberleşme programı bylock tespit edildiği bildirildi. - BALIKESİR

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