Bandırma'da Bengi Projesi Bilgilendirme Toplantısı

Balıkesir Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce uygulanan Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi'nin Bandırma ayağı bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Bandırma İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, projenin ildeki 183 bin öğrenci ve 14 bin personeli kapsadığını söyledi.



Çöker, BENGİ Projesi'nin 4 temel amacının, akademik başarı, değerler eğitimi, sosyal-kültürel-sanatsal-sportif faaliyetler ve okul-aile toplum çalışmalarından oluştuğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Bu proje, valimizin başkanlığında, Ayvalık'ta eğitim-öğretimin içinde bulunan akademisyen, il ve ilçe milli eğitim ve okul müdürlerinin de katılımıyla, 3 gün süren bir çalıştayda hazırlandı. Proje kapsamında bazı okullar, valimizin, kaymakamlarımızın, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizin üstlerine zimmetlenecek. Yine, proje kapsamında halk eğitim merkezleri ile de işbirliği yapılacak."



Konuşmanın ardından İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Fahri Acar ve Yusuf Yalçın, projenin teknik işleyişi ve bilgisayar yazılımı hakkında müdürlere bilgi verdi.