Bandırma'da 2 Metrelik Müren Balığı Avlandı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde Kocaburgaz açıklarında avlanan 2 metre boyundaki Müren balığı, balıkçı tezgahında sergilendi.



Denizlerin saldırgan balığı olarak bilinen müren, Kapıdağ'ın Kocaburgaz açıklarında avlandı. 2 metre boyundaki Müren Balığı, Bandırma'daki balıkçı tezgahında sergilendikten kısa bir süre sonra satıldı.



Balıkçı Sezgin Acar, saldırgan olması nedeniyle Müren'in dalgıçların korktuğu bir balık türü olduğunu belirterek, "Derin sularda ve kaya diplerinde bulunur ama havalar ısındığı için havyar dökmek için sahile yakın gelmiş. Bulunduğu bölgeyi ve yavrularını korur. Daha önce de yakalanmıştı ama hiç bu kadar büyük olan gelmemişti. Kafası çekiç balığı gibi çok serttir, ısırdığı zaman kopartır" dedi



Sezgin Acar, Müren balığının bütün olarak 250 liraya bir restorana satıldığını sözlerine ekledi.



- Balıkesir