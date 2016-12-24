Bandırma CHP İlçe Başkanlığından Anma Programı

Bandırma Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı, şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve İsmet İnönü için anma programı düzenledi.



Parti lokalinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



İlçe Başkanı Atilla Atakay, programın açılışında yaptığı konuşmada, temeli olmayan her şeyin yıkılmaya mahkum olduğunu söyledi.



Yaşlı insanların "Doğru duvar yıkılmaz" dediğini hatırlatan Atakay, "Biz doğru duruyoruz, durmaya devam edeceğiz. İş işten geçmeden milli mutabakatla terörün engellenmesi ve dış siyasetin dizayn edilmesi gerekiyor. Sarıkamış şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi, Cumhuriyet şehidimiz Kubilay'ı, Maraş katliamında yaşamını yitiren yurttaşlarımızı ve çok partili parlamenter rejim için mücadele eden partimizin 2'inci genel başkanı İsmet İnönü'yü rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.



Son olarak söz alan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da bu haftada birçok acının yaşandığına dikkati çekerek, "Eğer Atatürk, İsmet İnönü, Kazım Karabekir ve diğerleri olmasaydı bugün bu ülkenin adının ne olacağını ve bu ülkede olup olmayacağımızı da herkes düşünsün. O yüzden Atatürk, İsmet İnönü bizler için çok değerlidir." ifadelerini kullandı.



Anma programına, CHP Bandırma İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema Aydın ve CHP İlçe Gençlik Kolları adına İsmail Şen ile partililer katıldı.