Bandırma- Bursa Karayolunda Araçların Geçişine Kontrollü İzin Veriliyor (2)

KAR VE TİPİ YAŞAMI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ



Bandırma İlçesi'nde cuma günü başlayan ve aralıklarla devam kar yağışı, köy yollarının kapanmasına neden olurken, ilçe merkezinde de cadde ve sokaklar karla kaplandı. Yollardan kürelenen karla kaldırım kenarlarında oluşan bir metreye yakın kar setleri yüzünden yayalar yürümekte güçlük çekti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şehir içi halk otobüsleri seferlerine ara verirken otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar az sayıda çalışan taksi ve dolmuşlarla ulaşımları sağlanıyor. AĞAÇLAR DEVRİLDİ



İlçedeki olumsuz hava koşulları ağaçların devrilmesine de neden oldu. Haydar Çavuş Camisi bahçesinde bulunan 30 yaşındaki çam ağacının devrilmesi sonucu park halindeki otomobiller zarar gördü. General Halit, İstiklal ve Sunullah Caddesi ile ara sokaklarda bulunan 100'den fazla ağaç kar birikmesi yüzünden zarar gördü. Devrilen ve dalları kırılan ağaçlar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. SOKAK HAYVANLARINA YİYECEK Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Bandırma'da, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına hayırsever vatandaşlar tarafından yiyecek verildi.