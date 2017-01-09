Bandırma- Bursa karayolunda araçların geçişine kontrollü izin veriliyor (2)
YİYECEK YARDIMI YAPILDI
Bandırma-Bursa Karayolunun kontrollü olarak verilmesi nedeniyle yollarda bekletilen araçlardaki sürücü ve yolculara yiyecek yardımı yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan bin 200 kumanya, AFAD ekipleri tarafından yolda bekleyenlere dağıtıldı
Bandırma- Bursa Karayolunda Araçların Geçişine Kontrollü Izin Veriliyor
Bandırma- Bursa karayolunda araçların geçişine kontrollü izin veriliyor (2)YİYECEK YARDIMI YAPILDIBandırma-Bursa Karayolunun kontrollü olarak verilmesi nedeniyle yollarda bekletilen araçlardaki sürücü ve yolculara yiyecek yardımı yapıldı.
Bandırma- Bursa karayolunda araçların geçişine kontrollü izin veriliyor (2)
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