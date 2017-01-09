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Bandırma- Bursa Karayolunda Araçların Geçişine Kontrollü Izin Veriliyor

Bandırma- Bursa Karayolunda Araçların Geçişine Kontrollü Izin Veriliyor

Bandırma- Bursa karayolunda araçların geçişine kontrollü izin veriliyor (2)YİYECEK YARDIMI YAPILDIBandırma-Bursa Karayolunun kontrollü olarak verilmesi nedeniyle yollarda bekletilen araçlardaki sürücü ve yolculara yiyecek yardımı yapıldı.

Bandırma- Bursa Karayolunda Araçların Geçişine Kontrollü Izin Veriliyor

Bandırma- Bursa karayolunda araçların geçişine kontrollü izin veriliyor (2)

YİYECEK YARDIMI YAPILDI

Bandırma-Bursa Karayolunun kontrollü olarak verilmesi nedeniyle yollarda bekletilen araçlardaki sürücü ve yolculara yiyecek yardımı yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan bin 200 kumanya, AFAD ekipleri tarafından yolda bekleyenlere dağıtıldı

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