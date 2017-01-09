Bandırma- Bursa karayolunda araçların geçişine kontrollü izin veriliyor (2)



YİYECEK YARDIMI YAPILDI



Bandırma-Bursa Karayolunun kontrollü olarak verilmesi nedeniyle yollarda bekletilen araçlardaki sürücü ve yolculara yiyecek yardımı yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan bin 200 kumanya, AFAD ekipleri tarafından yolda bekleyenlere dağıtıldı