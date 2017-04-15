Bandırma Belediye Başkanı Mirza; 'Devlet Protokolüne Yapılan Uygulama Bize de Yapıldı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Balıkesir ve ilçelerini içeren gezisi nedeniyle geldiği Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nda karşılanmasıyla ilgili fotoğrafları sosyal paylaşım sitesinde yayınlayınca tartışmaya neden olan Bandırma Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza, konuyla ilgili açıklama yaptı. Mirza, "Devlet protokolüne yapılan uygulama bize de yapıldı. Bundan olumsuzluk çıkartanlar, Üssümüzü ve subaylarımızı karalayanlar utanmalıdır" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan tarihinde yapılacak referandum nedeniyle geçen perşembe günü Balıkesir ve ilçelerine gezi düzenledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu taşıyan özel uçak saat 10.30 sıralarında Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'na indi. Burada Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri ile Bandırma'nın CHP'li Belediye Başkanı Dursun Mirza tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, tören kıtasını selamlayıp komutanla görüştükten sonra buradan ayrıldı. Karşılama ve sonrasında çekilen fotoğraflar, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın sosyal paylaşım sitesinde yer alınca, tartışma çıktı. Bunun üzerine dün açıklama yapan Genel Kurmay Başkanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu'na askeri karşılama ile ilgili inceleme başlattığını duyurdu.



BİR KAŞIK SUDA FIRTINALAR KOPARDILAR



Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Cumhuriyet Meydanı'nda bugün düzenlenen 'Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katıldı. Burada konuşan Mirza, Kılıçdaroğlu'nu, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve kendisinin karşıladığını, üzerinde 'Hayır' yazan araçların dışarda bırakıldığını söyledi.



Uçak indikten sonra Kılıçdaroğlu'nun nezaket ziyareti kapsamında komutanın odasına kısa süre uğrayıp burada çay içtiğini ve hemen ayrıldığını belirten Mirza, "Anormal hiçbir şey yok. Kimseye yapılmayan bir şey de bize yapılmadı. Özel bir muamele yok. Bakanlara devlet protokolündeki insanlara ne yapılıyorsa, genel başkanımıza da aynı işlem yapıldı. Hiç bir olumsuzluk olmadı. ya beş ya da on dakika kaldık. Nezaket gereği çayımızı içtik, teşekkür ettik ayrıldık" dedi.



BİR BARDAK SUDA FIRTINA KOPARILIYOR



Yaşananların amacından saptırılarak basında yer almasına tepki gösteren Mirza, "Kanallara, sosyal medyaya bakıyoruz, 'üs komutanı Kılıçdaroğlu'nu nasıl karşılarmış?', 'öyle komutan mı olurmuş', efendim, 'yok seçim yasaklarına giriyormuş' Bunlara biz inanmıyoruz. Komutanımız Eskişehir'den yeni gelmiş. Bir kaç ay olmuş. Yakından tanımıyoruz. Ayrıca ordumuzun, Hava Kuvvetlerimizin vatansever subayları, görevlerini laikıyla yapıyorlar, kentimizle de bütünleşmeye çalışıyorlar. Askeri ve Genelkurmayın protokolünde de bütün bunlar var olmasına rağmen bir bardak suda fırtına koparıyorlar. Hem Genel Başkanımızı, hem bizi, hem de orada görev yapan vatansever komutanları, subaylarımızı karalıyorlar. O insanlar bu ülkeye hizmet ediyor. F16'ları uçuruyorlar. Yazık değil mi? 'Bundan dolayı biz mi vesile olduk' diye üzülüyoruz. Vatansever subaylarımız adına üzülüyoruz." dedi.



Yaşanan bu olaylardan sonra subayların başlarına bir şey gelmesinden endişe duyduklarını dile getiren Mirza, "Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde bunları yaşadık. Bu haksızlıkları yaşadık. Onun için 'keşke genel başkanımız gelmeseydi de böyle bir şey yaşanmasaydı" dedim kendi kendime. Devlet protokolüne yapılan uygulama bize de yapıldı. Bundan medet umanlar, olumsuzluk çıkartanlar, üssümüzü ve subaylarımızı karalayanlar utanmalıdır" diye konuştu.