Bandırma AK Parti'den Rederendum Açıklaması

Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Alp Bostancı yaptığı açıklamalar ile referandum sürecini değerlendirdi.



Anayasa değişiklik paketinin mecliste görüşülerek kabul edildiğini ifade eden Alp Bostancı "Unutulmaması gereken en önemli konu yaşadığımız çevremizde karşılıklı olarak toplum ahlakını bozmadan, sert tartışmalara girmeden ve sertleşmelere mahal vermeden bu süreci yürütebilmektir. Sosyal medyada bilinçli olarak karalama kampanyası yapmak, ötekileştirmek, ayrıştırmak ve huzur bozucu davranışlarda bulunmak, özgürlükler şehri olan Bandırmamıza yakışan tavırlar olmayacaktır. Açıkçası Türk milletinin sağduyusuna güvenerek çıkacak sonuca razı olmalıyız." dedi.



Başkan Bostancı, anayasa değişikliğinin bir rejim değil sistem değişikliği olduğunu vurgulayarak, "Bu süreç de toplumun tüm bireylerine, siyasi parti temsilcilerine ve Cumhurbaşkanımıza karşı kırıcı tavırlar içine girilmemesi gerekiyor. Aksi tutumlar doğru iletişim şekilleri değildir. Bizler Ak Parti ilçe teşkilatı olarak bu normlar üzerinden referandum sürecini götüreceğimizi topluma beyan ediyoruz. Çünkü bizler vereceğimiz evet oylarıyla Türkiye'nin önünü gerek siyasi gerek ekonomik gerekse stratejik olarak açacağımıza inanıyoruz. Bu anayasa değişikliği rejim değişikliği değil bir sistem değişikliğidir. Bizler Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal devlet olduğuna inanıyoruz. Ayrıca egemenliğin milletin olduğu gerçeğini de gönülden savunuyoruz."ifadelerinde bulundu.



Basında yer alan bazı CHP milletvekillerinin Ak Parti'yi terör örgütleri ile ilişkilendirmeye çalıştıklarını ifade eden Alp Bostancı"Ak Parti hiçbir zaman, hiçbir yerde terör örgütleriyle işbirliği içinde olmamıştır. Aksine terör örgütlerinin hedef tahtasında yer almıştır. Canlı bombalar ile yüzlerce vatandaşlarımızı şehit edenlere karşı gösterdiği kararlılık ve bunun da ötesinde Irak, Suriye sınırındaki PKK, PYG ve DEAŞ gibi terör güçlerine karşı kullandığı sert tedbirler bunun kanıtıdır. Ancak terör örgütlerinin yanında yer alan HDP ile birlikte referandum da aynı saflarda yer alması CHP açısından oldukça düşündürücüdür. Halkın seçtiği sistemde liderin güçlü olmasını istemeyenler halka güvenmiyor demektir. Türkiye Cumhuriyeti yapılacak anayasa değişikliği ile geleceğe ışık tutan güçlü, refah payı yüksek, askeri vesayetlerden arınmış bir ülke konumuna gelecektir. Halkımız vereceği Evet oylarıyla egemenliğin daha güçlü bir şekilde millete ait olacağı bir Türkiye'yi şekillendireceklerdir."dedi. - BALIKESİR