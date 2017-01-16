Bana Sevmeyi Anlat: Kartlar Açılıyor

KARTLAR AÇILIYOR

Ay Yapım imzalı, Kadir Doğulu, Seda Bakan ve Mustafa Üstündağ'ın rol aldığı "Bana Sevmeyi Anlat", tüm gizli gerçeklerin açığa çıktığı, heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana gelecek. Alper'in Berna'yla olan ilişkisine son vererek, onu evden kovmasının ardından Berna elindeki son kozu kullanmaya karar verecek. Haşmet'e Alper ve Leyla arasındaki ilişkinin boyutunu söyleyen Berna, büyük bir bombanın fitilini ateşleyince Haşmet, intikam almak için harekete geçecek

LEYLA ANNESİNİ ÖĞRENİYOR

Leyla'ya gerçekleri söylemek için doğru zamanı bekleyen Canan, yaşananların ardından daha fazla bekleyemeyip, Leyla ile konuşmaya karar verecek. Leyla için şok etkisi yaratan bu durumun ardından yaşanacaklar, Bana Sevmeyi Anlat'ın yeni bölümünde heyecanla izlenecek.

SETTE KARDAN ADAM KEYFİ

Geçtiğimiz hafta İstanbul'u etkisi altına alan kar, Bana Sevmeyi Anlat ekibinin de eğlencesi oldu. Çekimlerin arasında kardan adam yapan ekibin eğlencesi fotoğraflara yansıdı. Seda Bakan ve Kadir Doğulu'nun yaptığı kardan adama, setin küçük oyuncuları da yardım etti. Kardan adamın ardından kar topu oynamayı da ihmal etmeyen ekip, bu eğlenceleri anların fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Mesude Eraslan'ın yönetmenliğini, Deniz Akçay'ın senaristliğini üstlendiği Bana Sevmeyi Anlat 16 Ocak Pazartesi saat 20:00'da Fox'ta ekrana gelecek.