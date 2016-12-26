Bana Sevmeyi Anlat 17. bölüm Engin ölüyor mu merak konusu. Bana Sevmeyi Anlat 17. bölümde neler olacak sorusunun cevabı haberimizde. Bana Sevmeyi Anlat 17. bölümde Engin'in vurulması herkeste derin yaralar açar. Ezgi için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır. Alper ve Leyla verdikleri mücadeleden vazgeçmezken Haşmet'in öfkesi de çığ gibi büyümektedir. Berna, Onur'u öldürdüğüne ikna, hayalet gibi dolaşırken daha büyük bir kabusun içine doğru çekilmektedir. Canan ise Leyla için endişelenmekte, Salih'ten geçmişin hesabını sormaktadır.

BANA SEVMEYİ ANLAT 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bana Sevmeyi Anlat 17. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Bana Sevmeyi Anlat 16. bölümde Alper ve Engin yüzleşmesinde Alper beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Bu durum Ezgi ve Leyla arasında gerilime neden olur. Onur'un Çiçek'i almasıyla deliye dönen Berna taktik değiştirir, hem Onur'la hem de Leyla ile ilgili yeni planları vardır. Eylül, Burak'a haksızlık ettiğini düşünürken, Burak Simge'nin tuzağına düşer. Haşmet ise kilit isme ulaşmıştır, Alperler için tehlike çanları çalmaktadır.